Trieste, straniero nudo in spiaggia chiede a due ragazze di scattare una foto

TRIESTE – Si presenta nudo in spiaggia e scatena la rabbia degli altri bagnanti soprattutto perché c’erano anche numerosi bambini intenti a giocare sul bagnasciuga. E, non contento, chiede anche a due ragazze di scattare una foto e di avvicinarsi a lui.

Nudo in spiaggia davanti ai bambini

Il fatto risale al 22 agosto scorso e la Polizia di Stato ha arrestato l’uomo, un 55enne sloveno, per reato di atti osceni in luogo pubblico e in presenza di minori. Lo straniero si trovava nello stabilimento Caravella di Sitiana Mare senza i vestiti e nemmeno il costume ed era già stato invitato più volte dai bagnanti ad indossare qualcosa. Ma, vedendo che l’uomo non cambiava atteggiamento hanno chiamato le forze dell’ordine.

La richiesta alle 18enni

L’uomo, poco prima dell’arrivo degli agenti, ha anche attirato l’attenzione di due 18enni chiedendo loro di scattare una foto. Le ragazze, colte di sorpresa, si sono accorte che il 55enne era nudo e lui le ha invitate ad avvicinarsi.

Gli agenti del commissariato Duino Aurisina sono intervenuti e, vedendoli, il 55enne ha tentato la fuga, invano. Gli operatori hanno arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo.

