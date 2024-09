Piogge torrenziali nel sud del Marocco, case crollate

Piogge torrenziali si sono abbattute da venerdì notte sulla regione del sud del Marocco.

Ouarzazate, un tempo caravanserraglio ora crocevia del traffico turistico da e per il deserto del Sahara, è probabilmente la città più colpita.

Numerose case sono crollate sotto una pioggia sferzante che da alcune ore non concede tregua.

Anche Tingherir, centro minerario della valle del Todra, è allagato.

Le strade per il deserto sono bloccate e le previsioni danno precipitazioni fino a 150 mm per tutto il weekend, fino a domenica, nella zona meridionale del paese che si estende fino a Zagora, nella valle del Draa.

Tempesta di sabbia con cieli offuscati e visibilità ridotta a Marrakech, anche se le temperature restano alte, molto al di sopra della media. ANSA

🌧🌧 أمطار إستثنائية الطريق الوطنية بين مراكش و ورزازات ورزازات – المغرب 6 – 9 – 2024 م 🌧🌧 Exceptional rain The national road between Marrakech and Ouarzazate Ouarzazate – Morocco 6-9-2024 from : Mustapha Ait Khahmad pic.twitter.com/a3Wsb2U3yz

Ouarzazate 🇲🇦 | several houses have collapsed and been swept away and floods have filled roads and railways due to heavy rains thunderstorms all across the region pic.twitter.com/nFLBQJSd0l

— Amazigh World News ⵣ (@AmazighWNews) September 7, 2024