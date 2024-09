Minacce terroristiche online contro Bergoglio, 7 arresti in Indonesia

In Indonesia la polizia ha arrestato sette persone per aver compiuto “minacce terroristiche” online contro Papa Francesco durante la sua visita nel Paese con la maggioranza musulmana più popolosa al mondo. Il pontefice ha scelto la più grande economia del sud-est asiatico come prima tappa di un impegnativo tour Asia-Pacifico, che prosegue in Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore.

L’arresto è stato reso noto dalla polizia indonesiana. I sospetti sono stati catturati in diverse città non lontano dalla capitale Giacarta, ma anche nelle province di Sumatra occidentale e Bangka-Belitung. I sette individui sono accusati di aver postato online frasi e immagini che minacciavano attacchi dinamitardi durante gli incontri pubblici del Papa a Giacarta. tgcom24.mediaset.it