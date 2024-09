Putin: “Mosca pronta a negoziare se Kiev lo richiederà”

Il presidente russo ha affermato oggi di essere disposto a intavolare negoziati con Kiev se l’Ucraina lo richiederà

“Siamo pronti a negoziare con loro? Non abbiamo mai rifiutato”, ha detto Putin in un forum economico a Vladivostok. “Se emergesse il desiderio di negoziare in Ucraina, non rifiuteremo”, ha aggiunto, affermando tuttavia che i colloqui devono basarsi sulle conclusioni dei negoziati che hanno avuto luogo nella primavera del 2022 a Istanbul. Il capo dello Stato russo ha già affermato più volte di essere pronto a negoziare, ma finora ha posto condizioni che equivarrebbero, per l’Ucraina, alla resa. (askanews)

Zelensky chiede più armi

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parteciperà domani alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina nel formato Ramstein. L’incontro si terrà in Germania e vedrà riuniti i ministri della Difesa dei paesi sostenitori dell’Ucraina. Lo riporta lo Spiegel. Il presidente dell’Ucraina, sostengono le fonti dello Spiegel, vuole fare appello ai partner occidentali con la richiesta di ulteriori forniture di armi per combattere la Russia. In particolare, la fornitura di missili a lungo raggio e ulteriori sistemi di difesa aerea. (ANSA)