Padova, arrestato straniero con 90 chili hashish

Uno straniero, illegale in Italia, è stato arrestato dalla guardia di Finanza che gli ha sequestrato 90 chili di hashish, un chilo di cocaina e oltre 10 mila euro in contanti

PADOVA, 05 SET – I finanzieri hanno fermato l’uomo che guidava un auto che viaggiava con un’andatura non adeguata nel centro della città euganea, compiendo manovre di sorpasso giudicate pericolose per i pedoni. I militari delle ‘fiamme gialle’ hanno poi perquisito la vettura trovando, occultato in un apposito spazio ricavato nel portabagagli, un contenitore al cui interno erano stipati 33 kg circa di hashish divisi in confezioni da 5 panetti, ciascuno dei quali del peso di.100 grammi.

Le attività di perquisizione, successivamente estese all’abitazione in uso al soggetto, permettevano di rinvenire un vero e proprio centro di stoccaggio di sostanze stupefacenti: occultati dentro a due trolley da viaggio venivano rinvenuti infatti ulteriori 60 kg circa di hashish e 1,1 kg circa di cocaina, oltre a 10.390 euro in contanti, a 5 bilancini di precisione e a materiale per il confezionamento sottovuoto. L’uomo è così stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. (ANSA). foto archivio