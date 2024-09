Deruba anziano al bancomat con aiuto di un 12enne: arrestato romeno

MILANO – Il colpo alle spalle, le scuse, la fuga. Un uomo di 21 anni, cittadino romeno, è stato arrestato mercoledì mattina dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato dopo aver derubato un anziano che aveva appena prelevato 500 euro al bancomat dell’Intesa San Paolo di via Ettore Ponti. A entrare in azione insieme a lui, stando a quanto appreso, un connazionale di 12 anni, poi denunciato a piede libero.

L’allarme è scattato alle 10.30, quando un testimone ha segnalato il furto ai carabinieri, fornendo le descrizioni dei due e parlando apertamente di un “ladro bambino”. I militari del Radiomobile hanno bloccato i due nella vicina via Binda e hanno trovato i soldi in un borsello che aveva a tracolla il 21enne, dove erano nascosti anche altri 790 euro.

I carabinieri hanno poi rintracciato anche la vittima, che intanto si era allontanata per andare a un funerale. L’anziano aveva anche cercato di inseguire i ladri per un tratto di strada, ma poi si era arreso. Il signore ha sporto querela raccontando che il minorenne lo aveva urtato all’uscita dalla banca evidentemente mettendogli le mani in tasca riuscendo ad afferrare il bottino. Il più grande è stato arrestato e sarà processato per direttissima, il minorenne è stato invece affidato alla madre.

