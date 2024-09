Fuoco di Sant’Antonio, Bassetti: “Boom di casi, occorre vaccinarsi”

Il contagio da Covid-19 sembra ormai essere un lontano ricordo e a rafforzare questa tesi è uno dei virologi che più ha combattuto per promulgare la vaccinazione per il Covid, il professore Matteo Bassetti. Su un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha ora pubblicato un video, in cui invita fortemente la popolazione a vaccinarsi contro il Fuoco di Sant’Antonio. «Altro che estate del Covid…e’ stata l’estate del fuoco di Sant’Antonio!!» scrive Bassetti sui social.

Come ricordato da Bassetti l’estate 2024 ha visto un’impennata significativa di casi da infezione da Fuoco di Sant’Antonio (Herpes Zoster). Il virologo ha spiegato quali sono i sintomi e i rischi inerenti alla malattia, invitando tutti a vaccinarsi: «Altro che Covid questa è stata l’estate del Fuoco di Sant’Antonio che porta dei bruciori che colpiscono la pelle. Sono moltissime le persone che in questa estate ne hanno sofferto. C’è stato un boom di segnalazioni. Il Fuoco di Sant’Antonio provoca molti fastidi e non dà solo un problema oggi, dura una settimana, dieci giorni ma poi dà un problema di neurite, cioè di un dolore importante a carico dei nervi che può colpire la zona del tronco della schiena può colpire la regione mammaria può anche colpire la testa».

La vaccinazione

Il virologo prosegue insistendo sulla fondamentale campagna di vaccinazione da effettuare per prevenire l’infezione: «Vaccinatevi! Esiste un vaccino altamente efficace che si può fare dopo i 50 anni, per molti addirittura offerto gratuitamente.

Vaccinarsi vuol dire evitare di avere questo problema così grave così importante soprattutto così doloroso e fastidioso».

www.leggo.it/italia

NOTA della Redazione: L’Herpes Zoster è uno dei tanti effetti collaterali dei ”vaccini” anti covid 19, come correttamente riportato chiaramente sul bugiardino della Pfizer.