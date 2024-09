Rischio incendio, BMW richiama le elettriche Mini Cooper SE

Non un bel colpo, sotto il profilo dell’immagine: BMW richiama le elettriche Mini Cooper SE. “Un incendio non può essere escluso, anche quando il veicolo è parcheggiato”, dice il Gruppo tedesco che fa la piccola britannica a corrente. Un problema alla batteria che può causare surriscaldamento. Potenzialmente interessate, dice Automotive News, più di 140.000 auto in tutto il mondo. Di cui circa 39.000 veicoli in Germania.

Il software della Mini Cooper SE contiene una funzione diagnostica che riconosce un malfunzionamento della batteria e avvisa il conducente. I clienti che hanno ricevuto il messaggio sono invitati a recarsi presso una concessionaria Mini.

Quell’allarme incendi in Corea del Sud

Inevitabile andare con la mente al 1° agosto 2024, in Corea del Sud. Sotto choc dopo il mega incendio scatenato da un’auto elettrica (una Mercedes con batteria cinese) in un parcheggio sotterraneo della città metropolitana di Incheon, 50 km a ovest della capitale Seul. Sulla cause, le autorità indagano. Posteggiata nella zona interrata di un complesso residenziale, ha preso fuoco: 880 veicoli danneggiati, 23 feriti, 1.600 residenti sgomberati. E 8 ore per domare l’inferno di fuoco. Così, il governo accelera un programma di certificazione delle batterie per veicoli elettrici. […]

