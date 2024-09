Firenze, picchiato e rapinato: in fin di vita un anziano di 91 anni

Un anziano di 91 anni è stato picchiato e rapinato a Firenze da sue persone. L’uomo, che si trovava all’interno dell’androne del suo palazzo, è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale si Santa Maria Nuova e secondo i sanitari sarebbe in pericolo di vita. Sulla brutale aggressione stanno ora indagando i Carabinieri, che avrebbero già identificato uno dei due responsabili: una donna (rumena, ndr) di 25 anni senza fissa dimora.

Secondo le ricostruzioni, il pestaggio sarebbe avvenuto in via Maso Finiguerra, nel pieno centro storico del capoluogo toscano, una via vicina alla stazione centrale e al comando provincia dei Carabinieri di borgo Ognissanti. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale La Nazione, gli uomini dell’Arma hanno dato seguito alla denuncia presentata dal figlio del novantunenne e sono al lavoro per assicurare i responsabili alla giustizia. La zona, secondo le informazioni raccolte dal quotidiano locale che ha ascoltato alcuni residenti, vive da tempo una situazione di degrado.

L’aggressione mentre l’anziano rientrava a casa

L’anziano sarebbe stato aggredito al rientro a casa il 31 agosto, dopo essere stato in un locale a guardare la partitia della Fiorentina. All’interno dell’androne erano presenti i due aggressori, che dopo averlo colpito lo hanno rapinato del portafogli che è stato poi ritrovato vuoto. I malviventi, la stessa sera dell’aggressione, avrebbero utilizzato il bancomat sottratto alla vittima. Malgrado le gravi condizioni, sarebbe comunque riuscito a raggiungere il suo appartamento e a dare l’allarme, prima di essere trasportato in ospedale da un’ambulanza.

Le indagini si stanno svolgendo anche attraverso la visione delle telecamere di sicurezza cittadine hanno portato a individuare la 25enne, “solita dimorare per strada nei pressi dell’ingresso dell’abitazione dell’anziano”. La sua posizione è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Firenze.

