Elon Musk: “Il Partito Democratico è il partito dei criminali”

Il giornalista Amuse scrive su X: “Un membro diciassettenne della gang Norteno di Tracy (Califorenia), è stato sorpreso con una pistola solo tre giorni fa e successivamente rilasciato. Ora ha sparato al giocatore dei 49ers Ricky Pearsall. Nonostante il suo recente arresto, le autorità lo hanno rilasciato, portando a questo tragico incidente che ha coinvolto l’atleta professionista.”

Il commento di Elon Musk: “Il motivo per cui il Partito Democratico è così indulgente con i criminali è che questi ultimi votano in larga maggioranza per i Democratici: non vogliono offendere i loro clienti!

Il Partito Democratico è letteralmente il partito dei criminali.

The reason the Democratic Party is so soft on criminals is that criminals vote overwhelmingly Democrat – they don’t want to offend their customers!

Democrat Party is literally the party of criminals. https://t.co/fczNk4sdQH

— Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024