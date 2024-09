Rissa a Bologna, 4 stranieri denunciati

La discussione per il morso di un cane, in pochi attimi, si è trasformata in una rissa

Bologna – E’ successo la notte tra il 31 agosto e il 1 settembre in piazza San Francesco. La polizia è intervenuta intorno alle 23 per una segnalazione di alcuni cittadini che hanno chiamato il 113. Quando le volanti sono arrivate sul posto hanno individuato e fermato 4 persone: due cittadini tunisini di 28 e 22 anni, una cittadina rumena di 37 anni e un altro ragazzo tunisino di 16 anni.

Sentendo i loro racconti, gli agenti hanno capito che pochi minuti prima c’era stata una violenta discussione, poi sfociata in un confronto fisico, tra i quattro, dopo che il ragazzo era stato morso dal cane della 37enne.

Il ragazzo è stato medicato e ha riportato una prognosi di 5 giorni per le contusioni. Tutte le persone coinvolte sono state denunciate per rissa e la cittadina rumena anche per lesioni aggravate.

