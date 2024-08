Post su Bibbiano, Selvaggia Lucarelli condannata a risarcire Claudio Foti

Il Tribunale civile di Torino ha condannato Selvaggia Lucarelli a risarcire lo psicoterapeuta Claudio Foti per diffamazione sul caso sugli affidi a Bibbiano

La sentenza depositata il 20 agosto scorso è relativa a un post pubblicato su Facebook nel luglio 2019: Lucarelli dovrà risarcire Claudio Foti con 16mila euro ed eliminare il post dalla sua pagina social.

“Si tratta di una decisione che fa giustizia di una campagna che Lucarelli ha messo in atto all’indomani dell’esecuzione delle misure cautelari nella vicenda Bibbiano, senza alcun rispetto per la presunzione di innocenza ma anzi con la pretesa di imbastire un proprio personale tribunale mediatico nel quale ha formulato accuse nuove, completamente false nei confronti di Claudio Foti” commentato l’avvocato Luca Bauccio, difensore di Foti nel processo penale dal quale è uscito definitivamente assolto.

“L’onore e la reputazione del mio assistito sono stati dati in pasto all’opinione pubblica e in particolare ai suoi numerosi follower, senza alcuna remora e senza scrupoli”.

Nel post Lucarelli aveva “apertamente e falsamente accostato Foti alla tragica e terribile vicenda giudiziaria su una caso di abuso sessuale su un minore nella provincia di Cagliari e il successivo suicidio di Agnese Usai, indagata per abuso”.

Lucarelli aveva rappresentato Foti come “ideatore di un metodo” supponendo l’esistenza di una ‘rete’ di psicologi seguaci’ senza fornire prove delle sue affermazioni. Foti, assistito dall’avvocato Luca Bauccio, aveva chiesto un risarcimento di 40mila euro. Nel valutare la somma, la giudice ha sottolineato come “in ogni caso quelle usate da Lucarelli sono espressioni che non hanno superato i limiti della continenza verbale considerata la gravità dei fatti di Cagliari“. www.today.it