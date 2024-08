Piacenza, ruba auto della polizia: inseguito si schianta

La vettura della polizia stradale, una Skoda station wagon, era stata rubata poco prima in autostrada, pare dalle parti di Genova

Scene da film in pieno centro a Piacenza all’alba di venerdì 30 agosto: un uomo, dopo aver rubato un’auto della polizia, ha ingaggiato uno spericolato inseguimento con i carabinieri e le volanti, schiantandosi vicino a piazza Cavalli. Dopo aver tentato di scappare a piedi, è stato arrestato da carabinieri e polizia e ora si trova in questura.

Tutto è iniziato intorno alle 5 quando dalla sala radio di polizia e carabinieri è stata diramata una nota di ricerca di una vettura della polizia stradale (una Skoda station wagon) che era stata rubata poco prima in autostrada, pare dalle parti di Genova, e che era stata segnalata in centro a Piacenza. Una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri l’ha intercettata in via San Bartolomeo ed è subito scattato l’inseguimento, mentre arrivavano a tutta velocità anche le volanti della questura.

Il ladro ha imboccato via Campagna contromano arrivando in piazza Borgo e poi lungo via Garibaldi e via Sant’Antonino, si è diretto verso via Sopramuro, anche qui contromano e a gran velocità. Giunto in piazzetta Plebiscito, il fuggitivo si è schiantato prima contro le fioriere in cemento, finendo poi contro una delle colonne di palazzo Inps.

Sceso al volo, è scappato a piedi in via Mazzini mentre i carabinieri e gli agenti delle volanti lo hanno inseguito e bloccato in via Mentana.

Per lui son scattate subito le manette e ora si trova in questura. Sono ancora da chiarire le circostanze del furto, come abbia fatto a impossessarsi della vettura della polizia stradale e perché si sia diretto proprio verso Piacenza.

