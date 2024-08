De Magistris: ‘sì, forse mi ricandido a sindaco di Napoli’

NAPOLI, 29 AGO – E’ vero che si ricandida a sindaco di Napoli? “Potrebbe darsi, sì. È nell’ordine naturale delle cose, visto l’amore che ho per Napoli e il fallimento totale, a mio avviso, di questa amministrazione a guida progressista”. Lo ha detto l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, rispondendo a una domanda a Omnibus su La 7.

De Magistris, che già in precedenti occasioni aveva ventilato l’ipotesi di una sua candidatura, sembra dunque orientato a cimentarsi di nuovo – nel 2026 – nella corsa a sindaco di Napoli, la città che lo ha visto primo cittadino per due mandati di seguito, dal 2011 al 2021, quando non si è ripresentato ed è stato eletto con una ampia maggioranza Gaetano Manfredi. (ANSA)