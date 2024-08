Furti in 7 negozi, rumena subito libera torna a rubare

Una donna rumena del 1994 è stata nuovamente arrestata dai carabinieri per furto. Questa volta, la giovane ha asportato merce per circa 250 euro dall’Esselunga di Moncalieri. Nel tentativo di fuggire, ha spinto la guardia giurata, aggravando la sua posizione legale configurando la rapina impropria.

Il mese scorso, la stessa era già stata arrestata per aver rubato in sette negozi diversi nel centro commerciale Mondojuve. La vigilanza del supermercato moncalierese aveva tentato di bloccare la taccheggiatrice ma lei aveva reagito. Poi era stata comunque bloccata in un secondo momento. www.torinosud.it