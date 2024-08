Accoltella vigilante dopo il furto, arrestato 18enne marocchino

Un ragazzo di 18 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dagli agenti delle volanti a Savona per rapina aggravata e lesioni dopo aver rubato merce in un supermercato in zona stazione. Durante il furto, ha ferito un addetto alla sorveglianza con un coltello e ha tentato di scappare.

La polizia, avvisata al 112 NUE da una segnalazione, lo ha trovato e fermato alla stazione mentre cercava di prendere un treno. Aveva ancora con sé sia il coltello sia la merce rubata. Ora si trova in custodia nel carcere di Marassi.

