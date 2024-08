Macron: “Francia impegnata nella libertà di espressione”

“Ho visto informazioni false riguardanti la Francia in seguito all’arresto di Pavel Durov.

La Francia è profondamente impegnata nella libertà di espressione e comunicazione, nell’innovazione e nello spirito imprenditoriale. E rimarrà tale.

In uno Stato di diritto, le libertà sono tutelate all’interno di un quadro giuridico, sia sui social media che nella vita reale, per proteggere i cittadini e rispettare i loro diritti fondamentali.

Spetta alla magistratura, in piena indipendenza, far rispettare la legge.

L’arresto del presidente di Telegram sul suolo francese è avvenuto nell’ambito di un’indagine giudiziaria in corso. Non è in alcun modo una decisione politica. Spetta ai giudici pronunciarsi sulla questione.”

Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron.

Alcuni commenti

Il CEO di Rumble lo asfalta

Quando dici di essere impegnato per la libertà di espressione, stai mentendo. Abbiamo una lettera dalla Francia che lo dimostra, senza ombra di dubbio.

Abbiamo dovuto chiudere Rumble in Francia perché non avete NESSUN impegno nei confronti della libertà di espressione..!

