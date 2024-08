Malore in vacanza, morto fisioterapista di 44 anni

GIULIANOVA. Un momento di svago si è trasformato in tragedia a Giulianova, dove Tobia Sorrentino, fisioterapista di 44 anni originario di Foggia e residente a Parma, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava su un gommone in compagnia di alcuni amici. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano, e l’uomo è deceduto sul posto.

Il drammatico evento si è verificato nelle acque antistanti il porto di Giulianova. Sorrentino, che si trovava in vacanza nella località abruzzese, era ben noto anche lungo la riviera adriatica, avendo frequentato l’IPSIA di San Benedetto del Tronto da ragazzo. Era una figura rispettata nella sua professione e conosciuta per il suo lavoro come fisioterapista.

Dopo l’incidente, gli amici presenti al momento del malore sono stati ascoltati dagli ufficiali della Capitaneria di Porto per ricostruire i dettagli dell’accaduto. Intanto, la salma di Tobia Sorrentino è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Teramo, dove si attende la decisione del magistrato riguardo all’eventuale autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

L’intera comunità, sia di Giulianova che di Foggia, è rimasta profondamente colpita da questa perdita improvvisa, che ha strappato alla vita un uomo nel pieno dei suoi anni, in un momento che avrebbe dovuto essere di spensieratezza e relax.

