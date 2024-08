Nave Geo Barents verso Salerno, 191 migranti a bordo

I 191 migranti prelevati dalla Geo Barents saranno traghettati a Salerno. Precedentemente, alla nave di Medici senza frontiere era stato assegnato il porto di Civitavecchia. In seguito, per accorciare il percorso dei passeggeri, recuperati in cinque diverse operazioni nel Mediterraneo centrale, è stato assegnato il porto di Salerno e lo sbarco dovrebbe avvenire entro lunedì.

Crimini dei migranti, procuratore capo di Trieste: “la cultura del coltello”

“E’ un fenomeno senza fine a cui rispondiamo con fatica. Comincio a essere preoccupato”

“non sembra esserci un effetto deterrente, alcuni vengono arrestati, ma il giorno dopo ne arrivano altri”

“situazione difficile, se non addirittura inaffrontabile”