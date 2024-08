Torino, donna gettata a terra e scippata: arrestato tunisino

In due accerchiano una donna e le strappano la collana in oro dal collo, poi fuggono. È mattina quando gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico arrivano in corso Regina Margherita, all’altezza di corso XI Febbraio, e sentono le urla della donna che è a terra sul marciapiede e indica loro la direzione di fuga dei due rapinatori.

I poliziotti notano un uomo che si dirige verso piazza della Repubblica e intanto getta un portafoglio sotto un veicolo in sosta. Raggiunto da uno degli agenti, l’uomo oppone una lunga resistenza tentando di scappare, ma viene definitivamente fermato e riconosciuto dalla vittima di scippo. All’interno del portafogli di cui il giovane si era disfatto, gli agenti trovano la collana in oro appena rubata e alcuni documenti di identità appartenenti, presumibilmente, al complice che è fuggito.

L’uomo, un cittadino tunisino di 22 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violazione della Legge sull’immigrazione e tradotto in carcere.

