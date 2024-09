Schlein: “grazie Segre per la difesa dei valori della Costituzione”

“Buon compleanno, Senatrice Segre! ‘Naturalmente anche la Costituzione è perfettibile e può essere emendata (come essa stessa prevede all’art. 138), ma consentitemi di osservare che se le energie che da decenni vengono spese per cambiare la Costituzione – peraltro con risultati modesti e talora peggiorativi – fossero state invece impiegate per attuarla, il nostro sarebbe un paese più giusto e anche più felice’. Grazie, Senatrice, per il suo impegno nella difesa della memoria e dei valori della Costituzione”. Lo scrive Elly Schlein su Instagram.

Lorenzo Fontana: “Desidero esprimere i miei migliori auguri di buon compleanno alla senatrice Liliana Segre. La sua storia è testimonianza costante e il suo contributo alla memoria continua a risvegliare le coscienze e ad alimentare la consapevolezza”.

Bonelli: “Tanti auguri di buon compleanno alla senatrice Liliana Segre, da sempre esempio per noi tutti di resilienza, impegno civile e lotta all’indifferenza. La sua storia e la sua determinazione sono fonte di ispirazione per noi tutti, soprattutto in questo particolare momento storico, in cui la nostalgia per un passato tragico sta gradualmente rialzando la testa”.

Così in una nota il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli. (Adnkronos)