In ospedale per sospetto vaiolo delle scimmie: scatta il fuggi fuggi tra i pazienti

Momenti di grande apprensione questa mattina al reparto di Urologia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per un sospetto caso di vaiolo delle scimmie

Secondo la ricostruzione fornita dai numerosi pazienti presenti, un cittadino africano, accompagnato da un coetaneo, si sarebbe presentato dopo il triage per una visita specialistica lamentando un forte malessere. Poco dopo il primo controllo e gli esami del sangue si è rapidamente diffusa la voce che l’uomo fosse affetto da vaiolo delle scimmie ed è scoppiato il panico tra i pazienti in attesa. Anche se secondo quanto riferisce l’Asp ad AgrigentoNotizie si tratterebbe di “impetigine infettiva”. Dunque un falso allarme.

Nonostante ciò, per precauzione i medici hanno immediatamente predisposto le operazioni di sanificazione degli ambienti e, a quanto pare, la necessaria profilassi, ma del giovane immigrato gli altri pazienti hanno letteralmente perso ogni traccia, così come dell’uomo che lo aveva accompagnato. Svaniti, pare, nel nulla.

La direzione sanitaria di presidio del San Giovanni di Dio, riferisce che dalle prime valutazioni le lesioni cutanee sarebbero attribuibili a una impetigine infettiva. L’Azienda tuttavia non ha saputo chiarire se l’uomo, come raccontato dai pazienti, si sia effettivamente allontanato facendo perdere le sue tracce oppure no. www.today.it