Se verrà eletto, Donald Trump offrirà a Elon Musk una posizione nel governo o un ruolo consultivo nella sua amministrazione, “se vorrà farlo”. Lo ha detto lo stesso tycoon in una intervista alla Reuters pubblicata sul sito.

Musk, che lo ha intervistato su X, ha già dato il suo appoggio. (foto da X)

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024