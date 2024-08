Usa, aborti e vasectomie gratis durante la Convention democratica

La Great Rivers Planned Parenthood, che copre parti del Missouri e dell’Illinois meridionale, fornirà pillole abortive e vasectomie presso una clinica mobile lunedì e martedì a isolati di distanza dal sito della convention di Chicago, esemplificando come la politica sull’aborto dominerà la convention democratica di quest’anno, ha riferito venerdì il New York Times. Secondo il NYT, c’è già una lista d’attesa per le vasectomie gratuite.

Planned Parenthood of Great Rivers ha pubblicizzato la clinica mobile sui propri account Instagram e LinkedIn , con la didascalia del post: “Beep beep! Eccoci, Chicago! La clinica mobile di Planned Parenthood sarà nel West Loop con Chicago Abortion Fund (@chicagoabortionfund) e The Wieners Circle (@wienerscircle) lunedì 19 agosto e martedì 20 agosto, offrendo vasectomie GRATUITE e aborto farmacologico. La contraccezione di emergenza sarà disponibile gratuitamente senza appuntamento”.

I partecipanti al DNC, che siano delegati o meno, possono accedere agli aborti farmacologici o alle vasectomie, secondo il NYT. Oltre alla clinica mobile, anche le sedi fisiche di Planned Parenthood vicino alla convention offriranno aborti e vasectomie.

Un gruppo di creatori e attivisti online sta organizzando una festa “Hotties for Harris” vicino alla sede della convention, ha riferito il NYT. Ci sarà anche un grande “IUD gonfiabile”, che è una forma di controllo delle nascite, che chiameranno “Freeda Womb”.

https://sadefenza.blogspot.com

Attendees of the Democratic National Convention this week will have the opportunity to get a free abortion or vasectomy. https://t.co/kws82L8yZK

— news.com.au (@newscomauHQ) August 18, 2024