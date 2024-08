Riccione, rapina ad anziano: arrestato senegalese

Un riccionese di 76 anni, è stato rapinato nella mattinata di sabato 17 agosto mentre stava passeggiando sul lungomare della Perla Verde

L’anziano è stato avvicinato da due persone che gli hanno strappato una collana d’oro con appeso un ciondolo e un paio di occhiali per poi darsela a gambe. Alla scena hanno assistito due persone, un 53enne misanese e una 52enne riccionese, che stavano passando proprio in quel momento in bicicletta. Hanno iniziato a inseguire i due ladri, riuscendo a bloccarne uno, un senegalese 20enne, su via Colombo. Ma ne è nata una colluttazione: il ragazzo che aveva appena commesso il furto ha fatto cadere dalla bici il 53enne facendogli sbattere il volto a terra e provocandogli un trauma facciale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Riccione che hanno arrestato il 20enne con l’accusa di rapina impropria, lesioni personali e porto di armi e oggetti atti ad offendere in attesa della direttissima in programma durante le prossime ore. Sono in corso indagini per provare a identificare il suo complice. www.riminitoday.it