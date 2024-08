Malore improvviso: Luca muore a 33 anni

Dramma a Rocca San Giovanni dove un giovane è morto ieri, domenica 18 agosto, dopo aver accusato un malore

Chieti – Luca Ucci, 33 anni, si trovava al bar della piazza centrale quando improvvisamente si è sentito male, forse un infarto. Inutili i tentativo di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118: il 33enne purtroppo è deceduto. Una notizia drammatica che ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano.

Il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, ha proclamato il lutto cittadino in occasione della cerimonia funebre, che avrà avrà luogo martedì 20 agosto alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Matteo Apostolo.

Un’ordinanza è stata emanata in poco tempo dal primo cittadino interpretando “il sentimento dell’intera comunità profondamente colpita da questa drammatica notizia, e che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore dei familiari” per disporre “la proclamazione del lutto cittadino in segno di cordoglio, vicinanza e riflessione, per il giorno 20 agosto 2024. Si invitano i cittadini a partecipare in raccoglimento e rispetto, alla celebrazione dei funerali, quale segno tangibile di solidarietà e vicinanza”.

