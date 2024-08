Manda un anziano all’ospedale e si scaglia contro i Cc: gambiano subito libero

Nei giorni scorsi aveva aggredito alcuni passanti in strada, fra i quali un anziano che era stato colpito alla testa ed era per questo finito al pronto soccorso. Era accaduto in una traversa del lungomare di Scauri, Minturno, e agli arresti, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, era finito un 20enne originario del Gambia che si era scagliato anche contro i carabinieri, intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini allarmati.

L’udienza di convalida dell’arresto si è tenuta al tribunale di Cassino il 14 agosto e il giudice ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà l’indagato, assistito dagli avvocati Eva Tieso e Andrea Coletta del foro di Cassino. Per il 20enne è stato disposto il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno. www.latinatoday.it

Secondo i penalisti, tenere i malviventi in carcere è un passo indietro per la sicurezza dei cittadini.