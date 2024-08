Roma, 19enne ucraino incide le sue iniziali su una parete del Colosseo

Ha inciso le sue iniziali su una parete del Colosseo, tra il primo anello e l’atrio. A compiere lo sfregio a uno dei monumenti più celebri e importanti al mondo, è stato un turista ucraino di 19 anni, in visita all’Anfiteatro Flavio con alcuni amici.

Lo sfregio

Il ragazzo, nel pomeriggio di venerdì 16 agosto, ha pensato bene di incidere le proprie iniziali sul monumento, ma il suo gesto ha attirato l’attenzione di una donna, che ha subito avvisato la vigilanza che bloccato il giovane e contattato gli agenti della polizia di Stato del commissariato Celio. Il 19enne è stato portato negli uffici di polizia, denunciato e sanzionato.

Gualtieri: “Nessuno spazio per teppisti e idioti”

"Bene l'intervento delle forze dell'ordine che hanno fermato e sanzionato l'autore del nuovo atto vandalico ai danni del Colosseo – sottolinea il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. In una città ricca di tesori che sono patrimonio dell'umanità non può certo esserci spazio per teppisti e idioti".