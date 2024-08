Vaiolo delle scimmie, volano le azioni dei produttori di vaccini

“Le azioni dei produttori di vaccini Mpox come Bavarian Nordic sono salite alle stelle giovedì dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica per un’epidemia crescente della malattia in Africa, mentre le nazioni si affannano per mobilitare le risorse necessarie per contenere l’epidemia tra i timori che il virus mortale possa innescare un’altra pandemia mortale.

Bavarian Nordic vende il vaccino con tre marchi in tutto il mondo (Jynneos, Imvamune e Imvanex) e le azioni della società quotate negli Stati Uniti sono aumentate di quasi un terzo (33 %) durante le negoziazioni pre-mercato di giovedì mattina presto.

Le azioni della Emergent BioSolutions con sede nel Maryland, che ha acquisito il vaccino contro il vaiolo ACAM2000 dal gigante farmaceutico francese Sanofi nel 2017 (il vaiolo è correlato al mpox e si ritiene che il vaccino protegga anche da esso), erano salite di quasi il 12% alla chiusura del mercato mercoledì, sebbene le azioni siano scese di oltre il 3,5% durante le negoziazioni pre-mercato di giovedì.

