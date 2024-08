Vaiolo delle scimmie, Oms serve investimento iniziale di 15 milioni di dollari

L’Organizzazione Mondiale della Sanita’ ha dichiarato ieri lo stato di emergenza sanitaria internazionale per il vaiolo delle scimmie

A dare l’annuncio è stato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Il comitato di emergenza si è incontrato e mi ha informato che la situazione costituisce un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Ho accettato questo consiglio”, ha detto.

L’Oms ha già annunciato di aver messo a punto un piano di risposta che richiede un investimento iniziale di 15 milioni di dollari. 1,45 milioni sono stati già stanziati dall’Oms e altre risorse saranno allocate nei prossimi giorni; si attende un contributo anche da altri donatori.

L’Europa è stata la prima a muoversi

L’Autorità per le emergenze sanitarie europea Hera (Health Emergency Preparedness and Response Authority) ha annunciato di avere acquistato 175 mila dosi di vaccino anti-mpox da donare ai Paesi africani. Altre 40mila dosi saranno donate dall’azienda produttrice Bavarian Nordic. I vaccini saranno distribuiti dal Cdc africano. Hera donerà anche 3,5 milioni di euro entro l’inizio dell’autunno per rafforzare la capacità di test e sequenziamento del virus nella regione.