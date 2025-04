Calenda: “i più pericolosi fascisti oggi sono Putin e camerati annessi”

“Festeggiare il 25 aprile e non riconoscere il valore della resistenza ucraina e’ grave tanto quanto non festeggiarlo perché non si ha il coraggio di recidere definitivamente radici putrescenti.

I più pericolosi fascisti oggi in circolazione sono Putin e camerati annessi.

Chi predica le loro ragioni è un collaborazionista, chi vuole disarmare gli ucraini e’ un loro complice.

@Azione_it festeggerà il 25 aprile in tutta Italia, io andrò al cimitero americano per ricordare i ragazzi che sono morti per la nostra libertà e la cui memoria è stata spesso cancellata per opportunismo politico. Leghisti, pentastellati e sinistra populista per Putin con i valori della Resistenza, della democrazia e della libertà non c’entrano nulla.

Non si può essere per la libertà quando si ricorda e per la resa ai dittatori quando si fa politica. Quindi per cortesia evitate di scandalizzarvi per le idiozie di Musumeci per poi partecipare alle manifestazioni per la resa a Putin. Perché sareste solo degli ipocriti.”

Lo scrive Carlo Calerndas su X.