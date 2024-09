Vaccino vaiolo delle scimmie, UE: donate al Congo le prime 100mila dosi

Il primo lotto di vaccini contro il vaiolo delle scimmie è arrivato a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, tre settimane dopo che l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia di vaiolo in 12 Paesi africani un’emergenza globale.

“Questa sarà la prima consegna del vaccino al Paese. La seconda consegna di circa centomila dosi dovrebbe arrivare nei giorni successivi”, ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker.

“Queste consegne fanno parte delle 215.000 dosi di vaccino che la Commissione europea attraverso l’Hera ha procurato e si è impegnata a condividere con i Paesi africani colpiti”.

Le autorità congolesi hanno confermato che sabato è prevista la consegna di altre centomila dosi. […]

https://it.euronews.com

The first delivery of 99,000 doses of the #Mpox vaccine provided by @EC_HERA has arrived today in Kinshasa, RDC 🇨🇩 This initiative is part of a comprehensive set of @EU_Commission actions put in place as part of the #EUGlobalGateway, to support partners in the rest of the world. pic.twitter.com/w743VPFzaf

— EU HERA (@EC_HERA) September 5, 2024