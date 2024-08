Vaiolo delle scimmie, l’Africa dichiara l’emergenza

L’Africa Centres for Disease Control and Prevention ha dichiarato l’epidemia di mpox, nota come vaiolo delle scimmie, che dalla Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo in altri Paesi africani un’emergenza sanitaria pubblica per la sicurezza continentale. Questa “non è semplicemente un’altra sfida ma è una vera crisi che richiede un’azione politica collettiva“, ha affermato il direttore generale del Cdc africano Jean Kaseya. “Come continente abbiamo affrontato la pandemia, varie epidemie, disastri naturali e conflitti. Ci siamo rialzati da ogni avversità. Oggi ci confrontiamo con mpox con lo stesso spirito”.

Come si trasmette

Mpox era fino a poco tempo fa una malattia virale rara causata dal Monkeypox virus. Questo, appartenente alla stessa famiglia del virus del vaiolo umano, è generalmente meno grave e meno letale, ma potenzialmente pericoloso. Il virus, scoperto nel 1958, può infettare diversi tipi di animali, e può trasmettersi anche agli esseri umani. La trasmissione avviene principalmente attraverso il contatto diretto con fluidi corporei, lesioni cutanee o mucose di animali infetti, oppure tramite il contatto con materiali contaminati. Può anche trasmettersi tra persone attraverso goccioline respiratorie, contatto diretto o contatto con oggetti contaminati, come vestiti o lenzuola.

Sintomi

I sintomi iniziali possono includere febbre, mal di testa, dolori muscolari, malessere generale, linfonodi ingrossati e stanchezza. Successivamente, compare un’eruzione cutanea che passa attraverso diverse fasi: macchie, papule, vescicole, pustole e infine croste, che cadono. L’eruzione cutanea può iniziare sul viso e diffondersi ad altre parti del corpo, inclusi i palmi delle mani e le piante dei piedi.

Diagnosi e trattamento

La diagnosi si basa sui sintomi clinici, sull’anamnesi del paziente e confermata tramite test di laboratorio, come la PCR.

Non esiste un trattamento specifico per il vaiolo delle scimmie, ma i sintomi possono essere gestiti con cure di supporto. Nei casi gravi, possono essere utilizzati antivirali specifici come il tecovirimat.

Prevenzione

Esiste un vaccino contro il vaiolo che offre una certa protezione contro il vaiolo delle scimmie. Negli ultimi anni, è stato sviluppato anche un vaccino specifico per il vaiolo delle scimmie.

