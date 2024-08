Mercedes elettrica prende fuoco in un parcheggio: 21 feriti e 70 auto distrutte

In un parcheggio di un complesso residenziale a Incheon, Corea del Sud, una Mercedes EQE elettrica ha preso fuoco, scatenando un incendio di vaste proporzioni. Le fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando circa 70 veicoli nelle vicinanze. L’incidente ha avuto conseguenze serie: 21 persone, tra cui 7 bambini, hanno riportato intossicazioni a causa dell’inalazione di fumi tossici. Per precauzione, i vigili del fuoco hanno evacuato 209 residenti del complesso, al fine di prevenire ulteriori rischi per la loro incolumità.

Spegnere l’incendio di un’auto elettrica non è affatto semplice rispetto a quello di un veicolo con motore a combustione tradizionale. In questo caso, l’emergenza ha richiesto l’intervento di ben 177 soccorritori. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno catturato l’esatto momento in cui la Mercedes EQE, che era parcheggiata e non in carica, ha iniziato a incendiarsi. Il filmato mostra una sequenza allarmante: inizialmente, l’auto ha emesso dei fumi bianchi, presumibilmente provenienti dalla batteria, per poi essere avvolta dalle fiamme nel giro di pochi secondi.

L’intervento dei vigili del fuoco si è protratto per ben otto ore prima di riuscire a domare completamente l’incendio. Le cause esatte del rogo sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime ipotesi, il veicolo potrebbe essere stato coinvolto in un precedente incidente che avrebbe danneggiato la batteria collocata sul fondo dell’auto, portando al suo surriscaldamento. La casa automobilistica tedesca ha espresso la propria disponibilità a collaborare con le autorità per far luce sull’accaduto e chiarire le circostanze dell’incidente.

Oltre ai più di 20 feriti e ai 70 veicoli danneggiati, l’incidente ha causato anche il blackout nell’intera struttura. Questa situazione ha costretto oltre 480 famiglie a cercare un alloggio temporaneo in attesa del ripristino della fornitura elettrica. Il disagio ha scatenato la frustrazione dei proprietari dei veicoli coinvolti, che ora chiedono chiarezza e serietà nell’attribuzione delle responsabilità per i danni subiti. In risposta all’accaduto, Mercedes ha espresso il suo “profondo rammarico”, riconoscendo la gravità della situazione.

