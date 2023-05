Extracomunitari occupano immobile e rubano energia elettrica dal semaforo

BEINASCO. Carabinieri e polizia locale di Beinasco hanno arrestato tre extracomunitari tra i 27 e i 32 anni, irregolari sul territorio nazionale, per aver trasformato parte della fabbrica abbandonata Mecaplast nel loro rifugio di fortuna, agganciandosi irregolarmente alla corrente elettrica pubblica che alimenta il vicino semaforo. I tre sono stati sorpresi durante un controllo congiunto.

I primi ad entrare nella fabbrica, ormai in degrado, sono stati gli agenti della polizia locale. Volevano capire se alcuni sospetti di presenze all’interno dello stabile in decadimento erano fondate. Hanno trovato alcuni ex uffici trasformati in piccoli appartamenti: con letti, tavoli, armadietti e altri mobili. Poi, il groviglio di fili che partiva da dentro la ex azienda e finiva alla centralina pubblica che fornisce energia a quella fetta di Beinasco: semaforo e pali.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire con certezza che i tre per stare lì dentro rubavano l’energia elettrica, per una quantità ancora da accertare. Alimentavano diversi elettrodomestici che nel tempo avevano sistemato nel rifugio. L’arrivo dei carabinieri ha poi permesso di approfondire tutti gli aspetti della vicenda, facendo scattare le manette.

https://www.lastampa.it