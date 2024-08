Covid, Oms: ‘casi in aumento, indossare la mascherina’

Ondata estiva di Covid, cresce il numero di positivi. “Nelle ultime settimane, diversi Paesi della regione europea hanno segnalato un aumento del numero di contagiati”. E’ il quadro tracciato dall’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa. Come proteggersi? Anche valutando di indossare la mascherina in certe situazioni particolarmente a rischio, suggerisce l’agenzia fra le varie indicazioni.

E’ “un promemoria tempestivo del fatto che, mentre il Covid sta svanendo dentro una memoria lontana per milioni di persone, il virus non è scomparso. La percentuale di pazienti con malattie respiratorie che risultano avere Sars-CoV-2 nelle cure primarie è aumentata di 5 volte nelle ultime 8 settimane e anche la percentuale di pazienti ricoverati in ospedale è cresciuta. Mentre il numero assoluto di casi è inferiore all’ondata invernale che ha raggiunto il picco a dicembre 2023, le infezioni da Covid nella regione questa estate stanno ancora causando ricoveri e morti”.

L’Oms consiglia: “Indossate la mascherina”

“Per ridurre le probabilità di infezione, in particolare ora che il Covid sta circolando di più, prendete in considerazione l’uso di mascherine negli spazi chiusi affollati. Una mascherina monouso come la N95”, simile alla Ffp2 come capacità filtrante, “offre la migliore protezione”, indica l’Oms Europa. “Se si deve interagire con qualcuno che ha Covid, che sia un familiare o altro, usare una mascherina diventa particolarmente importante”. ADNKRONOS