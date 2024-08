Roma, violenta aggressione per rapina a turista minorenne, nordafricani subito liberi

Un minorenne turista tedesco, in gita a Roma per motivi religiosi, è stato aggredito brutalmente mentre stava camminando nella zona della stazione Termini

È quanto successo la scorsa mattina in via Giovanni Giolitti. La vittima, arrivata nella Capitale in occasione di un pellegrinaggio ecclesiastico organizzato da una comunità di fedeli, si era distanziato dal suo gruppo ed è stato seguito da due uomini, un cittadino del Marocco di 25 anni e un cittadino algerino di 29 anni. I due lo hanno spinto violentemente facendolo cadere a terra, tentando di rubargli il borsellino dalla tasca dei pantaloni. Solo grazie alla pronta reazione del giovane, i due hanno lasciato la presa non riuscendo a portare a termine i loro intenti.

A notare la scena è stato un carabiniere del nucleo scalo Termini, libero dal servizio e in borghese, che si è messo all’inseguimento dei due. Grazie anche all’ausilio di una pattuglia dei carabinieri giunta a supporto del militare in borghese, i due uomini sono stati raggiunti e bloccati in un bar di piazza dei Cinquecento dove si erano rifugiati, convinti di averla fatta franca.

Per questo motivo sono stati arrestati e condotti in caserma, dove successivamente il 29enne ha opposto resistenza alle operazioni di identificazione spintonando violentemente i militari. La vittima ha presentato denuncia. Per i due è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma e l’obbligo di presentazione in caserma. https://www.romatoday.it