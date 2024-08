Roma, rissa a bottigliate tra stranieri: romeno colpito al volto

Prima le urla, poi la rissa. Notte movimentata all’Appio Tuscolano. In sei si sono affrontati in piazza a colpi di bottiglie e bastoni. Ad avere la peggio un 36enne, colpito al volto e trasportato poi in ospedale

Sono state decine le chiamate al 112 da parte dei residenti allarmati dalle urla provenienti dalla strada. “Sei uomini stranieri si stanno picchiando in strada”, la chiamata alla sala operativa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Giovanni che hanno trovato due uomini – entrambi cittadini romeni – intenti a picchiarsi con gli altri allontanatisi alla vista della volante. Ad avere la peggio un 36enne, colpito al volto con una bottiglia e per questo trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni. Il rivale è stato poi identificato in un connazionale di 34 anni.

Valutare presidio fisso

Le violenze hanno trovato il commento di Giovanni Cedrone e Fabio Santonoceto, coordinatore e vicecoordinatore di Forza Italia per il municipio VII: “Piazza Ragusa è sempre più un far west. Ieri notte sono dovute intervenire cinque volanti della polizia, che ringraziamo per essere prontamente accorse, dopo l’ennesima, violenta lite tra i senza fissa dimora che popolano da mesi il parco al centro della piazza. Una rissa finita a coltellate e che poteva concludersi con una tragedia. Così non si può andare avanti: i residenti e i commercianti sono esasperati e i turisti delle numerose strutture ricettive della zona sono spaventati.

Chiediamo al sindaco Roberto Gualtieri di farsi carico tramite i servizi sociali degli sbandati che popolano la piazza e, in attesa che il comune si muova, alle forze dell’ordine di valutare un presidio fisso in piazza, soprattutto nelle ore serali e notturne. Raccoglieremo le proposte in una petizione che presenteremo al Municipio VII nel quale chiediamo, per contrastare il degrado, che la piazza venga presa in gestione dal Comitato di Quartiere e dalle associazioni di commercianti. La situazione di Piazza Ragusa è purtroppo figlia di un lassismo e di una tolleranza che ora sta presentando il conto ai cittadini”. www.romatoday.it