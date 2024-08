Udine, uomo preso il collo e rapinato: nordafricani gli portano via tutto

Aggredito in metro. Colpito e derubato di tutto. Un uomo di 46 anni, italiano, è stato rapinato lunedì sera nella stazione di Udine, sulla linea verde, da due ladri che gli hanno portato via una collanina in oro e un orologio dal valore di 3mila euro.

Il blitz dei due malviventi – descritti come due giovani nordafricani – è avvenuto poco dopo le 21, quando il 46enne è sceso da un convoglio della M2. Sorpreso alle spalle, l’uomo è stato prima afferrato per il collo e poi buttato a terra sulla banchina. Preso il bottino, i due scippatori sono scappati: all’arrivo dei poliziotti del commissariato Lambrate erano già riusciti a far perdere le loro tracce. La vittima non ha avuto bisogno delle cure dei medici del 118.

