Roma, scritte contro Gualtieri: indaga la Digos

“Gualtieri criminale di Roma”, e ancora “Gualtieri ridacci la nostra Roma”, sono alcune delle scritte comparse nel pomeriggio su dei cartelli affissi in piazza Navona, nel mirino di ignoti i cantieri che in questo mese di agosto sono aperti in città. Ma anche offese e ingiurie personali contro il Primo Cittadino. La scoperta intorno alle 16:00 di lunedì 5 agosto in piazza Navona.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale che ha poi accertato la presenza delle scritte offensive impresse su delle locandine attaccate sulla rete di recinzione, che delimita la fontana dei Quattro Fiumi.

I caschi bianchi, in servizio di vigilanza nella zona, si sono avvicinati alla rete di protezione che circonda la vasca monumentale, notando i piccoli manifesti che riportavano le frasi ingiuriose, delle quali è stata allertata la digos della questura di Roma per gli ulteriori accertamenti del caso.

Avvisato l’ufficio Speciale Decoro Urbano di Roma Capitale per la rimozione e Sovrintendenza, in quanto i pannelli di recinzione dovranno essere ripuliti dal materiale usato per incollarli. Accertamenti in corso per risalire agli autori che hanno affisso i cartelli in Centro Storico. www.romatoday.it