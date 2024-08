Rapina a Roma, arrestato 21enne egiziano

Ha reagito a una rapina, rincorso il ladro e ha permesso ai carabinieri della stazione Trastevere di arrestare un 21enne egiziano

È quanto successo la scorsa notte, in vicolo del Cinque, a Roma. Protagonista un 36enne romano. La vittima è stata avvicinata da un giovane, il 21enne, che con una scusa lo avrebbe distratto, favorendo un complice, giunto alle spalle, che strappava dal collo della vittima una collanina d’oro per poi scappare e far perdere le proprie tracce. Anche il 21enne avrebbe tentato la fuga ma è stato rincorso e bloccato dalla vittima.

La colluttazione tra i due è stata notata dai carabinieri in transito che sono intervenuti. Raccolta la denuncia del 36enne, i militari dell’Arma hanno arrestato il giovane che è stato trovato anche in possesso di un coltello, sequestrato. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma che ha disposto per lui la permanenza in carcere. Il 21enne è gravemente indiziato del rato di rapina aggravata in concorso. Le indagini proseguono al fine di identificare il complice dell’arrestato.

www.romatoday.it – foto archivio