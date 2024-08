Trump: ‘Carini si è scontrata con un bravo pugile uomo’

Donald Trump parla del caso Angela Carini nel corso di un suo comizio ad Atlanta

“Un campionessa italiana” si è scontrata sul ring con “una persona che ha fatto la transizione, un bravo pugile uomo. L’ha colpita due volte così forte che non sapeva cosa stesse succedendo”, ha detto l’ex presidente riferendosi a Imane Khelif.

“Con me gli uomini non parteciperanno agli sport femminili. Quello che sta succedendo alle Olimpiadi di Parigi accadrà anche qui con Kamala Harris”, ha detto Trump ricordando come, quando con lui alla presidenza, gli Stati Uniti si sono aggiudicati i mondiali di calcio del 2026 e le olimpiadi a Los Angeles del 2028. ANSA

L’identità sessuale non è una scelta, né un’opzione

