Crosetto: ‘in Cina enormi quantità di materie prime’

Secondo le ultime rilevazioni di JP Morgan, in Cina e’ stoccato circa il 92% delle scorte globali di rame, il 57% di alluminio, il 68,2% di mais, il 51,5% di frumento, il 35,4% di soia e il 22,5% di petrolio.

Il Governo cinese controlla direttamente circa l’80% delle scorte di rame a livello mondiale.

Per non parlare delle terre rare o del litio.

Non esiste industria, non esiste sviluppo, non esiste innovazione, non esiste sviluppo economico, senza materie prime, senza una catena sicura di approvvigionamento a lungo termine.

La strategia di sicurezza nazionale ne deve tenere conto.

Lo scrive il ministro Guido Crosetto su X.