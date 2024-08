Ocean Viking verso Ancona: 196 migranti a bordo, una sola donna

Approderà alla banchina 19 del porto di Ancona la nave umanitaria di Sos Mediterranee Ocean Viking con 196 migranti a bordo

Le operazioni di assistenza saranno, come di consueto, coordinate dalla Prefettura di Ancona e coinvolgeranno tutte le associazioni di assistenza, le istituzioni e forze dell’ordine. Tra i 196 migranti, di otto nazionalità ci sono una sola donna (maggiorenne) e nove minori non accompagnati. Due migranti presentano condizioni di grave fragilità e patologie per cui, durante i controlli, si valuterà l’eventuale trasporto in ospedale. L’ultimo attracco della Ocean Viking ad Ancona il primo giugno con 67 naufraghi.

Tra i migranti, presi a bordo nell’ambito di due distinte operazioni davanti alle coste libiche, la nazionalità prevalente è quella del Bangladesh (126) seguita dalla pakistana (52) ed egiziana (5); sono presenti poi persone provenienti da Sud Sudan (4), Nord Sudan (3), Siria (3), India (2) e Marocco (1). Per quanto riguarda la destinazione dopo lo sbarco, che seguirà dunque i controlli a bordo e poi all’impianto sportivo Paolinelli alla Baraccola di Ancona, cento dei migranti verranno accolti in Piemonte, 46 in Abruzzo e 50 nelle Marche. Dei nove minori non accompagnati, cinque verranno ospitati in centri di seconda accoglienza Sai (Sistema accoglienza integrazione) e quattro verranno presi in carico nelle Marche.

