Andrea muore a 30 anni, 5 medici indagati a Brescia

Cinque medici della clinica Poliambulanza di Brescia sono stati indagati per omicidio colposo. L’indagine riguarda la morte di Andrea Faustini 30enne di Lograto, nella Bassa bresciana. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia il giovane si era sottoposto ad un intervento chirurgico per l’asportazione di un polipo in endoscopia il 17 luglio in Poliambulanza ed è morto domenica 28 luglio dopo che erano immediatamente sorte delle complicazioni. La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita la prossima settimana.

L’intervento

Un’operazione di routine, che in genere non ha complicanze. Ma qualcosa stavolta sarebbe andato storto: a seguito del primo intervento è stato nuovamente operato d’urgenza e poi trasferito nel reparto di Terapia intensiva. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un atto dovuto: le indagini sono coordinate dalla pm Claudia Passalacqua. Cinque i medici indagati.

Il ricordo del paese

La salma di Andrea Faustini verrà presto sottoposta ad autopsia: l’esame servirà a fare chiarezza (definitiva o quasi) sulle cause della morte. Intanto da tutto il paese arrivano messaggi di cordoglio per la famiglia e gli amici. In attesa del funerale, Andrea è già stato ricordato martedì scorso con un momento di preghiera in oratorio. «In questo momento di dolore – ha scritto sui social il parroco don Sergio Merigo – ci sentiamo uniti nella preghiera per Andrea, e di consolazione per i suoi cari».

