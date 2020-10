In liquidazione Pininfarina Engineering, 138 licenziamenti

TORINO, 27 OTT – La Pininfarina continua la razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria, “necessaria al mantenimento della continuità aziendale”: per questo ha messo in liquidazione Pininfarina Engineering, interamente partecipata, con l’avvio del licenziamento dei 138 dipendenti. (ANSA).

«Abbiamo appreso la notizia diffusa della chiusura di Pininfarina Engineering. Da alcuni mesi le attività erano in calo con un aumento della cassa Covid, sospettavamo un ridimensionamento ma non un cessata attività – dicono il segretario generale Davide Provenzano e il responsabile territoriale Arcangelo Montemarano dalla Fim Cisl -. Oggi all’Amma di Torino si terrà l’incontro sindacale. Con Fim Cisl non potremo accettare di lasciare senza lavoro 138 dipendenti. Il settore auto e dei servizi connessi è fortemente colpito ma non possiamo arrenderci al declino industriale di questo settore e di questa città».

