Israele, Katz a Erdogan: ‘ricordati come è finito Saddam’

“Erdogan segue le orme di Saddam Hussein e minaccia di attaccare Israele. Lasciategli solo ricordare cosa è successo lì e come è finita”

Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz in risposta alle parole del presidente turco che ha evocato una possibile invasione di Israele. Insieme al messaggio, Katz ha pubblicato una foto di Erdogan e un’altra del defunto leader iracheno.

l leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, ha affermato che “Israele non accetterà minacce da un aspirante dittatore”, in risposta alle affermazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan su una possibile invasione del Paese.

“Il presidente Erdogan sta di nuovo farneticando. È un pericolo per il Medio Oriente”, ha scritto Lapid su X.

“Il mondo, e soprattutto i membri della Nato, devono condannare con forza le sue oltraggiose minacce contro Israele e costringerlo a porre fine al suo sostegno ad Hamas”, ha aggiunto.ANSA