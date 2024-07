Roma, turista picchiato e rapinato: denunciato tunisino

Roma – Picchiato e rapinato dal branco davanti alla sua fidanzata a Trastevere. Un giovane turista statunitense di 20 anni, derubato dello smartphone e del portafogli. L’azione criminale è stata però ripresa dalla fidanzata coetanea del ragazzo – anch’ella nata negli Usa – con il suo telefonino e ha permesso poi alla polizia di identificare uno dei malviventi, un tunisino di 23 anni, fermato nella zona del Centro Storico.

In particolare la rapina si è consumata intorno alle 2:00 di stanotte mentre la coppia di giovani fidanzati, a Roma per turismo, si trovava in piazza Trilussa. Aggredito il ragazzo, lo stesso è stato colpito a calci e pugni e poi rapinato. Nonostante i momenti concitati la fidanzata dal 20enne è riuscita a scattare alcune foto immortalando uno degli autori della rapina, vestito con una maglia e una tuta bianca.

Soccorso il giovane dal personale delle volanti, la 20enne ha fornito le foto scattate alla polizia con l’immagine poi diffusa a tutte le pattuglie. Immagini che hanno poi portato i poliziotti a rintracciare uno degli autori dell’aggressione in via Quattro Novembre.

Identificato in un tunisino di 23 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato per rapina aggravata e messo a disposizione della magistratura. www.romatoday.it