Nessuno può più credere che il Partito Democratico sia democratico

di Michael Shellenberger – L’annuncio è stato uno shock per le persone che lavorano alla Casa Bianca e per gli assistenti elettorali, uno dei quali ha detto a Politico: “Lo scopriamo tutti tramite tweet. Nessuno di noi capisce cosa sta succedendo”. Lo stesso vale nel Delaware, lo stato natale di Biden. “Non credo che un’anima nel Delaware lo sapesse”, ha detto un funzionario della campagna di Biden.

Pertanto, questa è la terza volta in tre elezioni presidenziali che le élite del Partito Democratico sovvertono la democrazia per scegliere un candidato presidenziale.

La prima volta che ciò è accaduto è stato nel 2016, quando il Comitato nazionale democratico ha manipolato denaro e processi per aiutare Hillary Clinton a sconfiggere Bernie Sanders. La seconda volta è stata nel 2020, quando le élite del partito hanno cacciato Pete Buttigieg e Amy Klobuchar in modo che Elizabeth Warren potesse dividere il voto progressista con Sanders, creando un percorso verso la vittoria per Biden.

Quest’anno Biden e il DNC hanno impedito che si svolgessero primarie aperte e competitive, e ora Biden sta decidendo chi sarà il candidato democratico. Harris era profondamente impopolare tra gli elettori democratici quando si candidò alle primarie del 2020, portandola ad abbandonare dopo che i suoi sondaggi erano crollati a una sola cifra.

È vero che le élite democratiche hanno seguito le regole formali, la maggior parte dei democratici era d’accordo sul fatto che Biden non dovesse ricandidarsi e un democratico potrebbe ancora sfidare Kamala Harris alla convention. Ma il partito ha minato lo spirito della democrazia in ogni elezione. La democrazia, nella sua essenza, consiste nel lasciare che le persone decidano da sole. Questo semplicemente non è successo.

In effetti, un numero molto limitato di donatori del Partito Democratico e di élite dei media ha scelto Hillary Clinton, Biden e Harris. In molti modi sono stati i media a influenzare i donatori e a decidere che Biden avrebbe dovuto perseguire la sua disastrosa performance nel dibattito.

Nella misura in cui gli elettori comuni del Partito Democratico si sono rivoltati contro Biden, è stato in risposta ai media che si erano rivoltati contro di lui. Quando i media hanno insistito sul fatto che Biden stava bene e che le preoccupazioni per la sua salute erano solo propaganda di destra, gli elettori democratici gli sono stati fedeli.

Anche se è vero che qualcuno potrebbe sfidare Harris per la nomination, è molto difficile immaginare che ciò accada, data l’approvazione di Biden e l’argomentazione dei sostenitori di Kamala Harris secondo cui sarebbe al limite del razzismo per chiunque altro vincere la nomination. Nel giro di poche ore, Bill e Hillary Clinton, la senatrice Tammy Baldwin e il mega donatore democratico Reid Hoffman hanno tutti appoggiato Harris. Altre élite del Partito probabilmente faranno lo stesso.

Nelle ultime tre settimane, Biden ha combattuto i donatori democratici, le élite dei media e i leader del partito. Ha insistito ripetutamente che avrebbe potuto fare il lavoro. Ma alla fine lo hanno sopraffatto. Hanno trattenuto i finanziamenti. Hanno attaccato quasi ogni giorno, interrompendo solo per 24 ore dopo il quasi assassinio dell’ex presidente Trump.

Di conseguenza, nessuno potrebbe guardare gli eventi delle ultime settimane e credere che il Partito Democratico sia democratico. È un partito controllato dai media, dai donatori e dallo Stato profondo.

Comunque si pensi al GOP, lo stesso non si può dire dei repubblicani. Gli elettori repubblicani hanno rifiutato i leader del proprio partito, i donatori e l’establishment della politica estera per nominare Trump presidente nel 2016. I democratici, al contrario, si sono schierati con il candidato dell’establishment scegliendo Clinton nel 2016 e Biden nel 2020.

Perché? Perché i democratici sono diventati il ​​partito controllato dalle élite e obbediente all’autorità, e i repubblicani il partito della ribellione e, sempre più, della classe operaia?

Joe Biden has just announced he's not running for re-election and will support Vice President Kamala Harris's candidacy instead.

The announcement came as a shock to the people who work at the White House and to campaign aides, one of whom told Politico, "We're all finding out…

