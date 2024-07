Migranti, 200 sbarcati a Lampedusa

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Quasi 200 persone sono arrivate in quattro sbarchi, gli ultimi 70 a bordo della nave ong Sea Watch, autorizzata dalle autorità italiane. In 126, invece, sono approdati a bordo di tre imbarcazioni avvistate e soccorse dalla capitaneria di porto e dalla guardia di finanza: secondo quanto riferito, sarebbero partiti da Sfax, in Tunisia.

I tre gruppi, sbarcati a molo Favarolo a Lampedusa, erano composti da 61 persone (fra cui 10 donne e 12 minori), 54 (5 donne e 3 minori) e 11 (3 donne e 3 minori) originari di Tunisia, Ghana, Costa d’Avorio, Sudan, Somalia, Guinea e Camerun. I 61 hanno riferito di aver pagato 4mila dinari per la traversata su un natante in vetroresina, 1.500 dinari invece i 54 che hanno viaggiato su un barchino di ferro di 7 metri. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. tg24.sky.it